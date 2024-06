A Vila do Artesão, em Campina Grande, está divulgando uma cartilha educativa destinada a orientar campinenses e turistas que visitam o espaço desde o início das festividades juninas do Maior São João do Mundo.

A cartilha contém informações importantes sobre descarte consciente de lixo, questões de higiene, procedimentos em caso de perda de objetos, estacionamento e respeito à sinalização, incluindo aquelas dedicadas a pessoas idosas ou com deficiência.

Para reforçar essas orientações, a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico (Amde), responsável pela administração da Vila do Artesão, contratou uma equipe de nove pessoas. Essas profissionais estão encarregadas de informar e guiar os visitantes, contribuindo para que todos tenham uma experiência agradável e organizada.

Paloma Andrade, responsável pela equipe, destacou a importância dessas orientações. “Nossa equipe de panfletagem, composta por nove pessoas, tem o objetivo de recepcionar melhor os turistas, direcionando-os para áreas de alimentação, banheiros e apresentando os chalés e obras da Vila. É fundamental que os visitantes se sintam à vontade e bem-vindos, especialmente durante o mês de junho, quando o fluxo de pessoas é muito grande,” explicou.

Com essa iniciativa, a Vila do Artesão não apenas assegura um ambiente limpo e organizado, mas também promove uma interação mais acolhedora entre os visitantes e o espaço cultural. A cartilha e a equipe de orientação visam proporcionar uma experiência enriquecedora, incentivando os turistas a retornarem nos próximos anos.

A Vila do Artesão, com suas tradições e artesanatos únicos, continua sendo um dos principais pontos turísticos de Campina Grande durante o São João, oferecendo um ambiente seguro, informativo e acolhedor para todos os visitantes.

