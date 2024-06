O Maior São João do Mundo, festa que se encerra neste domingo (30), impulsionou um aumento significativo na movimentação do Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande.

De acordo com o agente de viagens Alessandro Sousa, em sua coluna semanal “Pé na Estrada”, na Rádio Caturité FM, o número de desembarques no local durante o período junino apresentou um crescimento significativo por causa do incremento dos voos.

– Desde o dia 1º de junho, quando começaram os incrementos nos voos, a média de desembarque tem registrado entre 700 e 800 passageiros por dia. Os voos chegam com capacidade máxima, o que demonstra a grande procura por parte dos turistas que desejam curtir o Maior São João do Mundo – salientou.

Veja a explanação em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online