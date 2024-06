São João de Campina Grande é sucesso de audiência em rede nacional

O São João de Campina Grande mais uma vez foi destaque em rede nacional e alcançou picos de audiência ultrapassando emissoras tradicionais de TV aberta. O Arraiá Brasil, transmitido pela TV Brasil, em parceria com a UERN TV, Prefeitura Municipal de Campina e Arte Produções, foi ancorado direto do Parque do Povo pelos jornalistas Fabiano Moura e Zenaide Ferreira. A transmissão ainda contou com participação das praças de Salvador e Caruaru, abrilhantando ainda mais a véspera de São João. Além da TV Brasil, as redes Globo e Record também realizaram transmissões da festa,

O Arraiá Brasil entrou no ar às 22h, mostrando os shows do palco principal no Arraiá Hilton Motta, onde se apresentaram Amazan, Capilé, Elba Ramalho, que recebeu a noite de São João com a música de Luiz Gonzaga “Olha Pro Céu” e a tradicional queima de fogos que durou 5 minutos. A noite foi encerrada pelo músico campinense Gegê Bismarck.

Durante os intervalos os telespectadores puderam contar com uma vasta programação recheada de entretenimento e rica em cultura. A poetisa Anne Kalorinne declamou o São João em tom de nostalgia, relembrando as festas em cenário de outrora. Já os emboladores de coco, Condor e Will, em ritmo frenético e ao som do pandeiro improvisaram versos contemplando o santo homenageado do dia.

Na equipe externa, a dupla de repórteres Michel Bruno e Beatriz Ferreira apresentaram cada cantinho dos 40 mil metros de extensão do Parque do Povo. No roteiro, a Arena Cidades com o tradicional forró pé-de-serra, nas ilhas de Seu Vavá, Zé Lagoa e Zé Bezerra. O espaço também agrega o palco cultural e a vila gastronômica, com a mais diversificada culinária servida em restaurantes, quiosques e pelos vendedores ambulantes. E tudo isso anexo ao Parque Evaldo Cruz, com as apresentações culturais. A pirâmide também não poderia ficar de fora e foi lá que turistas se encantaram com as quadrilhas juninas e prometeram voltar no próximo ano. O tour foi finalizado com a visão privilegiada da roda gigante, na Arena Shows.

Nos bastidores diversos profissionais, tanto in loco, quanto em Brasília, trabalharam para garantir que as mais belas imagens fossem ao ar, sem interrupções e com muita qualidade. A programação especial da TV Brasil, contempla os festejos juninos em parceria com as emissoras da rede. Até o momento, mais de 1,2 milhão de pessoas assistiram a programação dos seis municípios, que são: Campina Grande, Caruaru, Mossoró, Salvador, Amargosa e Aracaju.

O projeto Arraiá Brasil está na primeira edição e chega a grade com muita força. Ele foi idealizado em 2023, pela diretora Geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Maíra Bittencourt e o jornalista Fabiano Moura. “É um importante movimento de cobertura de uma das maiores manifestações culturais do nordeste. A comunicação pública tem como princípio dar visibilidade para a cultura regional, fortalecendo assim também a cultura brasileira. Levar para a população os festejos de São João, por meio das nossas emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública, é conseguir narrar essa história com os sotaques locais, com o conhecimento profundo da região e reforçar ainda mais a necessidade da presença da comunicação pública em todo território”, enfatizou Maíra.

O programa foi apresentado direto de Campina Grande em duas noites durante esse mês de junho, 02 e 23. Em ambas a consolidação da audiência foi alcançada. Para o apresentador Fabiano, natural de Pernambuco, com histórico acadêmico em Campina Grande, fazer parte do projeto foi de muita relevância.

“Pra mim foi muito significativo, pela a paixão que tenho pela cultura nordestina e essa regionalidade. A luta para mostrar ao Brasil o que temos de melhor sempre foi algo que me pautou quando eu era repórter, então posso dizer que é um privilégio poder mostrar o São João de Campina Grande, cidade pela qual possuo uma ligação afetiva muito grande, tendo em vista o tempo em que morei na Rainha da Borborema com a minha mãe. Foi emocionante, espero que no próximo ano possamos ampliar os dias de transmissão”, disse.

Já para Zenaide Ferreira, apresentar o São João de Campina Grande para o Brasil é um grande presente. “Só quem é filho de Campina Grande sabe o orgulho que temos em dizer que a cidade realiza ‘O Maior São João do Mundo’ e poder mostrar para todo Brasil, nossa cultura e tradição direto do Parque do Povo, em plena véspera de São João, quando a magia toma conta do lugar é emocionante, além de uma realização profissional. Estou muito feliz e honrada em participar desse lindo projeto que já nasceu valorizando o meu nordeste querido”, ressaltou. O Arraiá Brasil segue até 30 de junho, com shows de grandes nomes da música regional e nacional.

