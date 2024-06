Depois do recorde superado na movimentação de passageiros no nosso aeroporto (138% a mais que no mesmo período de 2024), a rede hoteleira foi mais uma a comemorar os bons números do chamado ‘ápice’ da festa.

Alguns equipamentos do município chegaram a bater 95% de sua ocupação no período dos dias 21 a 24/06.

Os dados foram coletados junto a alguns empresários do setor pelo coordenador de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) de Campina Grande, Pablo Jatobá.

Veja a ocupação de alguns hotéis da cidade no período:

Hotel Mais Um: 90%;

Hotel do Vale: 92.36%;

Titão Plaza Hotel: 90%;

Village premium: 95%;

Village confort: 95%;

Garden Resort: 86%;

Slaviero: 85%.

“É possível ver que os bons números dos dias próximos a véspera e Dia de São João se repetiram. É um período já consolidado, mas que para muitos ainda supera a expectativa. Prova disso são as porcentagens de ocupação dos hotéis aqui citados. Sete equipamentos da rede hoteleira que desfrutaram, assim como outros, de bons números. Isso significa mais turistas chegando a Campina, consumindo no nosso comércio, no setor de Serviços e fazendo a economia girar como um todo. Mais uma confirmação da grandiosidade do nosso São João”, comemorou Pablo.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, também celebrou os números afastando as opiniões contrárias ao fato do nosso Sao João ser, de fato, o maior do mundo.

“Ainda estamos colhendo vários dados, mas os que já temos apontam para um único ponto: mais uma vez, o nosso São João tem sido um sucesso. Um trabalho colaborativo, de várias Secretarias, de toda uma gestão, para entregar aquele que é o principal motor econômico da cidade. Em todos os setores, o que vemos é celebração dos números da edição deste ano. Sem dúvidas, a maior edição de todos os tempos”, disse.

