A ministra da Cultura, Margareth Menezes, visitou Campina Grande a convite do governador João Azevêdo durante as festividades de O Maior São João do Mundo.

Encantada com a grandiosidade e a animação da festa, Margareth destacou a relevância cultural do evento e a necessidade de apoio contínuo à cultura nordestina através de políticas nacionais.

Margareth ressaltou a importância de fomentar a cultura local e regional. Ela destacou que o Ministério da Cultura está comprometido em apoiar e promover a rica tradição cultural do Nordeste, que é fundamental para a identidade nacional.

