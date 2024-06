A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, promove na próxima sexta-feira (28), o Forró da Inclusão, na Vila Sítio São João. O evento, que terá início às 15h, marca a celebração do sucesso do Camarote da Acessibilidade no Maior São João do Mundo, que este ano bateu recordes de público.

– Foram 1.860 pessoas contempladas com o Camarote da Acessibilidade, um número recorde que demonstra o compromisso da gestão municipal com as políticas públicas para a pessoa com deficiência – afirma Edna Silva, coordenadora da Pessoa com Deficiência do município, em entrevista à Rádio Caturité FM.

O Forró da Inclusão contará com apresentações musicais de forró tradicional, além de atividades culturais, como quadrilhas juninas e brincadeiras típicas.

