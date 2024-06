Artesã é destaque na Vila do Artesão com algodão colorido

Socorro Moraes, uma talentosa artesã de Rio Branco, Acre, encontrou em Campina Grande um novo lar e um palco perfeito para sua arte. Com cerca de 40 anos dedicados ao artesanato, Socorro utiliza algodão colorido para fabricar peças únicas e encantadoras.

“Eu trabalho com fios, e minha tipologia artesanal me deixa muito satisfeita. Prefiro usar materiais 100% algodão porque o resultado é mais artesanal e original”, afirma.

O algodão é mais do que uma matéria-prima para Socorro; é uma escolha consciente e criteriosa que valoriza o conforto e a sustentabilidade.

“O algodão oferece um conforto térmico único: aquece um pouco no frio e não esquenta no calor. As pessoas realmente apreciam isso, mesmo aquelas que não entendem muito de artesanato,” explica.

Socorro comercializa suas peças na Vila do Artesão, onde também contribui com artes visuais. Ela participa ativamente na criação de painéis que enfeitam o local, em colaboração com outros profissionais.

“Trabalho com artes visuais há mais de 30 anos, quase ao mesmo tempo que com artesanato, e para mim isso é o máximo.”

Embora seja natural do Acre, Socorro encontrou em Campina Grande uma nova paixão. “Vim morar aqui na Paraíba, me apaixonei e já me sinto totalmente nordestina. Fui muito bem acolhida, e isso é uma satisfação enorme para mim. Estou me sentindo paraibana, e isso é bom demais,” compartilha emocionada.

A história de Socorro Moraes é um exemplo inspirador de amor pela arte e de como a cultura pode unir diferentes regiões do Brasil.

Suas peças de algodão colorido não são apenas produtos; são símbolos de uma jornada rica e apaixonada que encontrou em Campina Grande um lar acolhedor e um público entusiasta.