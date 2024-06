São João em João Pessoa: multidão no Parque Solon de Lucena

Os shows do São João Multicultural de João Pessoa atraíram uma multidão ao Parque Solon de Lucena, no feriado desta segunda-feira (24), Dia de São João. As pessoas foram conferir as apresentações do cantor Renno Poeta, da Banda Magníficos, do cantor Núzio e ainda de Kally Fonseca. A programação, que segue até o domingo (30), pode ser conferida no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/sao-joao-2024/.

“Nós realizamos um São João de sucesso completo. No palco, os artistas se esmeraram em executar suas canções e se envolver nesse conceito de um São João Multicultural. Todas as apresentações tiveram essa marca de sempre tocar forró, sempre renovar a força e a energia do forró nordestino”, pontuou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele disse que, de Elba Ramalho a Renno Poeta, de Magníficos a Eliane, todos tiveram esse cuidado e esse carinho com a música mais tradicional do Nordeste e da Paraíba, que é o forró. “Meus agradecimentos a todos esses músicos que se empenharam demais nas suas performances”.

O público, segundo ele, é um capítulo à parte. “Todas as noites tivemos um público que se agigantou no Parque Solon de Lucena e abraçou o nosso projeto de São João Multicultural, tanto no palco principal, que tinha os grandes nomes da música de João Pessoa, da Paraíba e do Brasil, mas também no palco dedicado às culturas populares”.

Marcus Alves ressaltou que as pessoas compareceram no palco das culturas populares e observou que as famílias dançaram ciranda, coco de roda, o boi de reis, e frisou que isso é fundamental para a Funjope e a Prefeitura, garantir a presença das culturas populares nos festejos.

“É hora de agradecer à equipe da Funjope, a todas as secretarias da Prefeitura que estiveram envolvidas em nosso projeto, Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), a nossa Guarda Civil Municipal, Samu, Semob, Emlur”.

O diretor também agradeceu ao apoio do governo do estado. “Agradeço ao governo da Paraíba com o trabalho estratégico de segurança com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, todos estão de parabéns e acho que agora está mais do que confirmado que João Pessoa tem São João, um São João forte, potente e de alto nível”, completou.

Público – Na última noite do São João Multicultural de João Pessoa na Lagoa, o público marcou presença e lotou o espaço.

“Sempre esperamos coisas boas desse evento”, resumiu a pedagoga Dayani de Paula Ferreira, que foi curtir o evento acompanhada pelo recepcionista Adriano Nielsen. “Foi uma iniciativa maravilhosa. Eu acho que deveria ter todo mês para movimentar o Centro”, brincou ele.

A costureira Jéssika da Silva Borges disse que o evento foi maravilhoso. “As bandas foram ótimas todos os dias”, afirmou. Já a empreendedora individual Cleomar Fernandes, disse que o evento superou o do ano passado. “O prefeito está de parabéns, bandas muito boas. Adorei”, ressaltou.

Natália dos Santos é vendedora e não perdeu uma noite sequer. “Viemos para curtir todas as noites, saindo do trabalho direto para a festa, mas foi top, bom demais”. A vendedora Glória Freitas Machado concordou: “As atrações estão ótimas. O melhor dia foi domingo, sem dúvida alguma, com a banda Magníficos, mas adorei tudo”, acrescentou.

“Eu vim ano passado. Acho que é um evento importante, com shows gratuitos. Sempre houve evento em outras cidades, mas tendo aqui facilita muito para quem precisa trabalhar e não pode viajar. Sai do trabalho e já vem direto. É uma iniciativa maravilhosa, num local acessível para todos. Achei excelente”, declarou a supervisora Maria José Carneiro.

“Muitos shows bons, uma verdadeira maratona. Achei uma programação muito bacana para o público”, destacou a auxiliar financeira Lúcia Pereira. Já a dona de casa Dayane da Silva disse que não perde um evento realizado pela Prefeitura.

“Moro no Varadouro e, para mim, o acesso é ainda melhor. É um momento importante para nossa cultura, e a população gosta disso, de evento, de música, de shows. Achei bastante gratificante”, afirmou.

Artistas – O primeiro artista a subir ao palco foi o cantor Renno Poeta, que agradeceu muito a oportunidade de fazer parte da programação do São João Multicultural de João Pessoa.

“Muito obrigado. Quero agradecer à Prefeitura de João Pessoa, agradecer ao público pelo carinho, por ter abraçado meu show, por ter cantado as canções que escrevi. Foi muito massa poder trazer esse meu projeto para João Pessoa no São João. Obrigado pelo convite”.

O segundo show foi da Banda Magníficos, e seus integrantes também agradeceram por participar do evento.

“Em João Pessoa, todo mundo cantando tudo do início ao fim. Que coisa linda, vibrando. A gente ficou muito feliz de fazer parte desse evento. Que energia maravilhosa. Nós fizemos com muita alegria. Um beijo, João Pessoa. Muito obrigada”, declararam.

O cantor Núzio também levou muita energia para o público. “Um São João incrível dentro de João Pessoa. Estar na Paraíba é bom demais e é um prazer estar aqui com vocês, com forró, com a cultura do São João, trazendo um pouquinho de sentimento, de São João, de ousadia. Esse é o nosso diferencial”, pontuou.

A responsabilidade de fechar a última noite do São João Multicultural de João Pessoa, no Parque Solon de Lucena, foi da cantora Kally Fonseca. “É um prazer estar aqui nessa terra que eu amo. Estou muito feliz. O povo de João Pessoa tem uma energia muito gostosa. Fiquei muito feliz de vir tocar aqui”, afirmou.

Segurança – O São João Multicultural de João Pessoa contou com segurança reforçada todas as noites. Em todos os espaços do Parque Solon de Lucena, as forças de segurança garantiram um evento tranquilo e seguro.

Além do patrulhamento a pé com média de 40 homens por noite, o evento contou com o policiamento motorizado, Guarda Municipal, com cerca de 100 homens por noite, policiamento de trânsito com média de 50 e policiamento montado, sem contar com a Força Regional da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A equipe do Samu manteve, todas as noites, uma unidade de suporte básico, outra de suporte avançado e duas equipes de motolância com média de dez profissionais a cada noite.

Integração – O São João Multicultural de João Pessoa é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online