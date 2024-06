Prefeitura de Campina Grande avalia sucesso da Ação Intersetorial em 2024

Em mais um ano de trabalho voltado para a proteção de crianças e adolescentes contra diversas violações, a equipe da Ação Intersetorial, reforçada este ano com 90 colaboradores, implementou dois Espaços de Proteção à Criança e Adolescente, no Parque do Povo e em Galante.

Essas equipes realizam diariamente abordagens, orientações e, sobretudo, zelam pelo bem-estar desse público.

Faltando seis dias para o término da festa que encerra no domingo, 30, a Ação no PP, considerando, principalmente, a ampliação do espaço em Campina, contabiliza cerca de 470 abordagens (intercorrências), que envolvem, principalmente, orientações, bem como flagrantes de trabalho infantil, consumo de bebidas alcoólicas, mendicância, abuso e exploração sexual.

Durante as abordagens, as equipes tem o desafio inclusive, de orientar e lembrar aos pais e responsáveis, ou ainda, adolescentes desacompanhados; sobre a existência de uma Portaria da Vara da Infância e Juventude, que regulamenta a permanência desse público no Parque do Povo.

A funcionária pública Raissa Freitas (39) aproveitou a data para levar as filhas para passear na véspera de São João.

“Já tinha vindo durante o dia e queria trazê-las para ver a festa a noite também, para elas se divertirem e ver as barracas, bem como parte dos shows até perto da metade. A gente que tem criança, é isso, vir cedo, ter cuidado e aproveitar lugares mais tranquilos, como por exemplo, aqui no Parque Evaldo Cruz”, disse a mulher.

“Mesmo com a grande presença de famílias com crianças no Parque do Povo, tivemos poucas ocorrências de violações. Esse resultado é reflexo do trabalho preventivo e da sensibilização que temos feito ao longo das semanas. As equipes em campo se dedicaram a orientar os pais e responsáveis sobre a importância de manter as crianças e adolescentes seguros, ressaltando sempre os cuidados necessários em um evento dessa magnitude”, comentou Paulineto Sarmento, coordenador da Ação Intersetorial.

Ação em Galante

Neste último final de semana, sábado e domingo, (22e 23), antevéspera e véspera de São João, foram 18 situações em Galante, sendo: 15 orientações, 2 casos de trabalho infantil e 1 situação de risco.

Para Jussara Melo, coordenadora da Ação no distrito de Galante, “um plantão considerado tranquilo, em relação aos últimos finais de semana, resultado de um trabalho com orientações repassadas aos comerciantes, e moradores no local. Importante frisar, que há um público rotativo no distrito, a cada final de semana, e todos são devidamente, orientados”, reforçou a coordenadora.