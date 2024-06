A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Arte Produções e da construtora Engemat, apresentou, neste ano, uma novidade para O Maior São João do Mundo 2024. Dois painéis em pintura e grafite foram instalados em dois parques do município. Um no Parque Evaldo Cruz, da artista Thaynara Negreiros, a Thaynha. E outro no Parque do Povo, dos artistas Thiago Vinícius, Claudenor Junior ou Jed, e Ítalo Oliveira, o Esponja.

A arte de Thaynha é um painel de 4m x 2m que foi entregue dia 27, durante a entrega da primeira etapa do Parque Evaldo Cruz. O painel tem iluminação própria, destaca a nova ligação entre o Parque do Povo e o Evaldo Cruz. A pintura (foto) apresenta duas figuras femininas, cada uma representando um dos parques.

“A simetria entre elas, equilibrada por um portal central, simboliza o túnel que interliga os dois parques. Têm ainda as representações tradicionais da festa, como a fogueira, fogos de artifício, bandeirolas”, disse a artista.

A obra é um presente da construtora Engemat, responsável pela reforma do local. A escolha da artista se deu após uma busca por grafiteiras campinenses pelo ex-Twitter atual X. Para Taynha, é gratificante ver a arte urbana, que é diretamente popular, sendo valorizada em um evento tão importante. O painel conta também com a inscrição

“O Maior São João do Mundo Todim”, juntamente com os anos 1983 e 2024, celebrando a longevidade e a importância do evento, um legado de mais de 40 anos de festa. Ao final dos 33 dias de festa, a Engemat fará um leilão do painel.

Homenagem a Ronaldo, criador do Parque do Povo

O outro painel, feito pelos grafiteiros Thiago, Jed e Esponja, está localizado no muro de madeira que se formou por trás das barracas dos restaurantes. Ao descer pela escadaria da lateral do Teatro Rosil Cavalcanti, os visitantes se deparam com a obra, com ícones da cultura popular, como uma dançarina de quadrilha junina e o fundador do Parque do Povo, Ronaldo Cunha Lima.

Medindo cerca de 15 metros de largura por três de altura, o painel em grafite (foto) está chamando a atenção dos que entram pela escadaria na lateral do Teatro Rosil Cavalcanti.

“Os elementos que a gente pensou foram algumas referências de quem promoveu a história do São João. Destacamos os nomes de alguns artistas, a figura de Ronaldo Cunha Lima, o fundador do Parque do Povo. Tem também alguns elementos como a dança, que caracteriza muito a festa junina, e uma mensagem de boas vindas aos visitantes”, concluiu Jed.

