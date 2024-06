Parque do Povo: comerciantes já comemoram resultados da edição 2024

Reta final d’O Maior São João do Mundo e comerciantes já sentem saudades da rotina, especialmente dos resultados favoráveis para o investimento que fizeram. O espaço maior e com oferta de mais conforto para o público garantiu uma frequência regular de visitantes ao longo dos mais de 20 dias de festa.

Para Nilson Ramos, dono do conhecido Bar do Nilson que funcionava em estrutura fixa em rua de acesso ao Parque do Povo, a edição de 2024 está proporcionando resultados além do esperado. “Esse ano superou todas as expectativas. Show de bola. Só agradecer. Superou. Superou.”, disse o comerciante de forma enfática.

Após a negociação com a prefeitura para a incorporação da área onde funcionava seu bar, Nilson decidiu colocar pela primeira vez uma estrutura dentro do Parque do Povo e não se arrependeu.

“Tem muitos comerciantes que dependem só do São João. Trabalham no mês de junho e passam o restante do ano com a grana que ganharam no São João. Então, esse ano é o primeiro ano que eu estou entrando no Parque do Povo e realmente isso é verdade. É muito bom, bom mesmo. As vendas e o lucro são muito bons mesmo”, considerou.

Ampliação do Parque do Povo é apontada como uma das razões para o êxito da festa

A ampliação do Parque do Povo causou mudanças definitivas para muitas pessoas. O resultado foi um Parque maior, capaz de caber mais visitantes, mais comerciantes e uma maior satisfação. De acordo com Nilson Ramos, a mudança foi impactante não apenas para as pessoas que tiveram como ele, os imóveis vendidos à Prefeitura para incorporação do espaço ao Parque do Povo, mas pelo valor agregado para a festa.

Nilson, que está com duas barracas lado a lado na área de shows, avalia que a reforma foi muito válida. “O espaço aqui estava muito pequeno. E com a ampliação ficou excelente. Quero dar meus parabéns à prefeitura, que executou esse projeto, e que nos presenteou com o novo Parque do Povo”, comentou.

Ele achou a localização das suas barracas excelente, praticamente no mesmo local onde foi o seu bar. “A minha clientela veio em massa para meus bares aqui no Parque do Povo. No começo, eu só informei nas minhas redes sociais. Confesso que tive receio, mas foi impressionante como vieram todos para o Parque do Povo. E assim deverão continuar até o final da festa”, declarou.

Para a cliente Elania Nascimento, o novo ponto de encontro do Bar do Nilson foi aprovado.” Achei amplo, espaço bem agradável e a localização também é boa”, considerou.

Outro bar tradicional que recebeu impacto da ampliação do Parque do Povo foi o Bar do Tenebra. Atualmente, o proprietário mantém o bar fixo, o Quintal do Tenebra, e uma barraca na área de shows. “A gente sabe que vem mais pessoas com essa reforma, que isso também traz mais lucro”, considerou.

Para manter o funcionamento da estrutura completa, Tenebra contratou 14 colaboradores nesse período de 33 dias de festa, um investimento em equipe para dar conta da movimentação esperada. “São João é a maior festa nordestina, é o nosso Natal e Réveillon juntos e nós vamos nos adaptando a essa nova realidade. Sempre estamos dispostos a continuar apoiando essa cultura tão bonita”, enfatizou.

Usuários satisfeitos

Para o frequentador do Parque do Povo, o operário de Campina Grande, Jefferson de Lima, a reforma trouxe mais beleza ao local. “Eu achei que o espaço ficou bem melhor, facilitando a locomoção na área de shows e melhorando o conforto durante as apresentações. A parte do túnel também ficou bem bacana e o Açude Novo ficou surpreendente, uma ótima área de lazer para o centro e bairros vizinhos”, falou.

Já o bancário José Geraldo Júnior, de Natal (RN), gostou da nova estrutura da área de shows.

“De uma forma geral, ficou muito agradável andar pelo novo Parque do Povo. Eu morei nesta cidade num período em que era bem menor, realmente está tudo mais bonito. Seria interessante ter banheiros químicos mais próximos em todo o espaço, do começo ao fim do parque. Mas eu gostei muito da renovação no Parque Evaldo Cruz, a fonte luminosa, que está muito bonita, e dos emboladores de coco tocando lá”, concluiu.