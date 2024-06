Noite de São João: público curte ritmos juninos em Campina Grande

O forró animou a noite de São João (24) nesta segunda-feira. Com a rainha do forró, Eliane, o cearense Waldonys, o paraibano Fabrício Rodrigues, e a banda Magníficos, os visitantes curtiram a noite n’O Maior São João do Mundo no Parque do Povo.

A primeira atração do palco principal foi “A Rainha do Forró” Eliane (foto abaixo). Com a energia contagiante, a cantora recebeu o carinho do público que sempre prestigia o encontro anual com a cantora no Parque do Povo.

“Tenho muito amor ao meu trabalho, amor ao público que abre os seus corações para mim. Desde que as pessoas conheceram meu trabalho que são super fiéis, e isso é muito bom, esse carinho é tão grande. Eu fico muito honrada e emocionada de pisar nesse palco tão importante.”

O cearense Waldonys abriu o segundo show da noite, tocando com o filho Luciano. “Eu estou feliz da vida de estar mais uma vez aqui no palco d’O Maior São João do Mundo, esse ano com uma pitada especial, porque é no dia do São João, o melhor dia do ano para o artista que se propõe a defender a bandeira do forró. Hoje eu levarei no palco as três gerações. A história é levar o meu pai, que me fez me apaixonar pela sanfona, e o meu filho caçula que também está começando como artista e está tendo a honra de tocar no Maior São João do Mundo”, celebrou.

A campinense Sabrina, que estava aproveitando a noite com suas amigas, destacou o diferencial da programação da noite de São João. “O show está muito divertido, porque são as músicas mais antigas, é um São João mais raiz.”

Terceiro artista a se apresentar, mas pela quinta vez no Parque do Povo, o paraibano de Teixeira, Fabrício Rodrigues, trouxe o sertanejo e o arrocha para o Maior São João do Mundo.

“Eu venho de uma família musical: avô, pai, tios, já está no sangue! Você sobe no palco e entra num universo surreal, paralelo. Isso é muito contagiante e o que me faz ir mais à frente”, destacou.

A última atração foi a banda Magníficos, que como sempre, encantou o público com o seu forró eletrônico. “Campina Grande já tem uma história muito grande com o Magníficos”, disse Samara Souto.

“Quando sabemos que vamos estar em Campina Grande, o nosso sorriso e a nossa alegria fica contagiante!”, afirmou. Uma alegria que se traduz na entrega feita no palco e que reverbera junto a cada um dos forrozeiros que prestigia a festa fazendo ela acontecer na dimensão de um Maior São João do Mundo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online