Motoristas de aplicativos cobram preços abusivos durante o São João

A advogada e especialista em direito do consumidor, Glauce Jácome, alertou para a prática abusiva de cobranças por parte de motoristas de aplicativos durante o São João de Campina Grande, o Maior São João do Mundo.

Em sua coluna semanal “Direito do Consumidor”, veiculada na rádio Caturité FM nesta terça-feira (25), Jácome também destacou a falta de informações sobre preços nos estabelecimentos do Parque do Povo, principal local das festividades.

A especialista ressaltou que essa prática é ilegal e que os consumidores podem denunciar os motoristas para as plataformas. Jácome também criticou a falta de informações sobre preços nos estabelecimentos do Parque do Povo.

– Muitos bares e restaurantes não estão exibindo seus preços de forma clara e visível, o que dificulta o consumidor na hora de escolher onde comprar”, disse. “Isso pode levar a situações em que o consumidor é surpreendido com preços muito mais altos do que o esperado – pontuou.

Jácome também cobrou mais fiscalização por parte das autoridades competentes.

“É preciso que os órgãos de defesa do consumidor estejam presentes no Parque do Povo para coibir essas práticas abusivas”, afirmou. “As plataformas de aplicativos também precisam ser responsabilizadas por seus motoristas.”