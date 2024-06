Forró domina a noite de São João no Parque do Povo

Na segunda-feira (24), o palco d’O Maior São João do Mundo recebeu grandes nomes do forró.

Os artistas Eliane, Waldonys, Fabrício Rodrigues e a Banda Magníficos fizeram o público dançar e cantar com os seus maiores sucessos.

Eliane, que é conhecida como a “Rainha do Forró”, abriu a noite e mostrou o motivo pelo qual recebeu esse título dos seus fãs. Em coletiva, ela pontuou o seu amor ao trabalho e às histórias que foram vividas ao som da sua música, além de celebrar a existência de tantas artistas:

“Eu sei que muita gente ainda sonha em pisar nesse palco e receber um público como esse. […] Tenho muito amor ao meu trabalho, ao público, a todos que abrem os seus corações para mim.”, comentou a cantora.

O cearense Waldonys, figura marcante no São João do Nordeste, levou ao palco três gerações: “Eu sou tudo o que canto e a história é levar o meu pai, que foi através do meu pai que eu me apaixonei pela sanfona e agora o meu filho caçula que também já tá começando na vida artística.”, comentou. Em sua primeira vez pisando no palco d’O Maior São João do Mundo, Luciano Moreno, filho de Waldonys, fala da honra em seguir os passos do pai: “Eu sei que é um orgulho muito grande ter o pai que eu tenho e eu sei que ele abre muitas portas pra mim, uma delas é deixar eu vir com ele tocar n’O Maior São João do Mundo.”, disse.

Fabrício Rodrigues, que é da cidade de Teixeira (PB), pisou no palco pela quinta vez e não deu trégua para os corações, com muito arrocha e sertanejo.

A Banda Magníficos, que é de Monteiro (PB) foi a última atração da noite. O sucesso dos artistas é fruto de um longo trabalho. Ela arrasta uma multidão de fãs apaixonados e o segredo é um só:

“Falar de amor nunca vai sair de moda, a gente costuma falar muito disso nas nossas letras. Vem aí de 30 anos de história, contando a vida do povo… Muita gente se identifica com a gente. É incrível isso!”, explicou o vocalista Frajola.

A alegria de quem ama o forró e o São João não passa despercebida. Os artistas que subiram ao palco no último dia 24 sabem bem da responsabilidade de preservar a Cultura Nordestina através de cada apresentação e assim fizeram brilhantemente.

Campina Grande, mais uma vez, foi agraciada na noite de São João com muita música boa e pessoas de todo o mundo que vieram prestigiar o evento que faz jus ao seu nome de melhor e Maior São João do Mundo.

*Repórter Junino