Conheça o compositor paraibano de uma das músicas mais tocadas de 2024

“Casca de Bala”, uma das músicas mais tocadas de 2024, foi escrita por Flávio Pizada Quente, um compositor paraibano até então desconhecido por muitos.

Nascido em São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, Flávio tem uma longa história com a música, iniciada na adolescência.

A trajetória de Flávio Pizada Quente é inspiradora. Filho de uma mãe dedicada que vendia ovos de galinha para pagar suas aulas de música, ele conseguiu transformar seu talento em sucesso.

Com várias composições já emplacadas, “Casca de Bala” se destaca como um hit deste ano, celebrando as raízes paraibanas e a cultura nordestina.

Além do sucesso atual, Flávio Pizada Quente tem colaborado com diversos artistas conhecidos do cenário nacional.

