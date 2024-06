Solange Almeida: sempre cantei o autêntico forró

A cantora Solange Almeida, conhecida por sua trajetória musical marcada pelo forró, fez um desabafo, quando da sua apresentação na Vila Sítio São João, sobre o atual momento em relação ao ritmo essencialmente nordestino.

“Já faz bastante tempo que eu já faço o nosso forró e eu vi que esse ano é como se fosse um grande feito os artistas estarem cantando forró”, declarou a cantora.

Sol, como é carinhosamente chamada pelos seus fãs, ainda fez questão de destacar que na pandemia promoveu ‘lives’ resgatando o autêntico forró interpretando músicas de ícones como Alcymar Monteiro, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Elba Ramalho. Para ela, é motivo de orgulho ver o forró sendo novamente valorizado, mesmo que alguns o considerem uma ‘novidade’.

Solange Almeida disse que fica feliz em ver as bandas mantendo a essência do forró em suas performances e garantindo que a cultura nordestina continue sendo celebrada.

A artista não se apresentou no Maior São João do Mundo versão 2024. Ela disse que foi “pega de surpresa” com o cancelamento do seu show no Parque do Povo e lamentou não ter sido incluída.

Clique aqui e assista a entrevista completa.

