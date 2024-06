A noite de São João atrai novamente um grande público ao Parque do Povo, onde está instalado o principal polo do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

As atrações da noite prometem: Eliane, Magníficos, Waldonys e Fabrício Rodrigues.

Outra dica para você: nos acompanhe no Instagram. São dezenas de vídeos sobre a festa junina: @paraiba_online

Veja ao vivo a transmissão do São João de Campina aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=aMyARPCXiCA