Forró: Galante atraiu nesse final de semana mais um grande público

Em mais um final de semana de festa do São João de Galante, turistas e campinenses se reuniram para celebrar os festejos juninos da cidade Rainha da Borborema. A tradicional festa, conhecida por ser parte integrante d’O Maior São João do Mundo, atraiu um grande público com uma programação de muitas atrações musicais e culturais.

No domingo (23), véspera de São João, o sanfoneiro Fabiano Guimarães subiu ao palco e destacou a importância de Galante no contexto das celebrações juninas. “Galante tá bonita demais, aqui é sempre diferenciado”, afirmou o artista, ressaltando a singularidade e o charme do evento.

Pela primeira vez em Galante, a pessoense Eliane Amaral elogiou a organização e a infraestrutura da festa. “É minha primeira vez, mas eu estou gostando das atrações, da estrutura e das opções de gastronomia”, comentou, destacando a qualidade das apresentações e a variedade de opções culinárias disponíveis.

Além de Fabiano Guimarães, outros artistas renomados animaram o público durante o final de semana. No palco principal passaram Sirano e Sirino, Capilé, Saia Justa, Jhony Garotinho e Rey Vaqueiro, garantindo a animação dos presentes com muito forró.

A programação do São João de Galante não se limitou ao palco principal. As ilhas de forró e o Mercado Central também receberam trios de forró, proporcionando uma experiência completa aos visitantes, que puderam dançar e aproveitar a festa em diversos pontos do evento.

Com uma estrutura bem organizada e atrações de qualidade, o São João de Galante se consolidou mais uma vez como um dos principais destinos para os festejos juninos, atraindo um público diversificado e celebrando a cultura nordestina com muito forró e alegria.

