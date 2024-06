Confira as atrações desta noite de São João no Parque do Povo

Mais uma noite de muito forró e suas vertentes musicais mais tradicionais no Parque do Povo, em Campina Grande. Nesta segunda-feira (24), noite de São João, não poderia faltar o forró das antigas da rainha forrozeira Eliane, da banda paraibana Magníficos, do cearense Waldonys e o paraibano da música sertaneja e do arrocha, Fabrício Rodrigues.

A cantora Eliane é uma artista que representou uma ruptura significativa entre o estilo do forró tradicional e o chamado “moderno”. Conhecida como “A Rainha do Forró”, ela trouxe o romantismo da música pop, as letras pueris e a sensualidade feminina nunca antes vista e abordada no gênero tradicional. Por causa de sua força artística, sempre está no palco principal d’O Maior São João do Mundo.

Magníficos é uma banda de forró eletrônico criada há 28 anos na cidade de Monteiro. Ganhou notoriedade nacional, principalmente com as canções “Me Usa” e “Verdadeiro Amor”. Sempre está presente no palco principal do Parque do Povo. Um dos sucessos da banda de forró romântico resultou em oito milhões de cópias vendidas e algumas músicas renderam vários discos de ouro, um de platina e um de platina duplo.

O cearense Waldonys é muito conhecido do público do Parque do Povo. Ele é multi-instrumentista desde os 11 anos de idade. Conheceu o famoso Dominguinhos ainda na juventude. E essa amizade o levou a conhecer o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Waldonys participou da gravação do LP Aí Tem (1988) na música Fruta Madura, na qual seu nome é citado por Luiz Gonzaga.

Já Fabrício Rodrigues é de Teixeira e desde os 13 anos de idade se apresenta cantando sucessos sertanejos. Desde 2014 ele se apresenta esporadicamente n’O Maior São João do Mundo, mesclando no repertório forró e arrocha.

O Parque do Povo abre as portas a partir das 17h durante a semana e às 16h nos fins de semana e feriados. As atividades nas ilhas de forró, no palco cultural e na Pirâmide começam às 18h, enquanto o palco principal inicia sua programação às 19h. O Coreto inicia a apresentação de repente a partir das 21h.

As festividades d’O Maior São João do Mundo 2024 começaram na quarta-feira, 29 de maio, e seguem até domingo, 30 de junho. É um dos maiores eventos juninos do Nordeste que continua a tradição de oferecer entretenimento de qualidade e celebrar a cultura em grande estilo.

Acompanhe a programação desta segunda-feira à noite:

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Rodapé

Trio Pequeninos do Forró

Trio Matutino

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Agrestino do Forró

Trio Forró Arretado

Trio Tome Xote

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Estrela Musical

Trio Campinense

Trio Raí Bezerra

Programação Palco Pirâmide

Trio Rogério Ventura

Apresentações Culturais

Banda Chá de Erva Doce

Trio Luka da Paraíba

Programação do Palco Cultural

Fernanda Lima

Flavio Roberto

Jafferson Arretado

Palco Principal

Eliane

Magníficos

Waldonys

Fabrício Rodrigues

Programação Coreto

Beija Flor e Wil.

