Véspera de São João em Campina Grande: assista ao vivo aqui

A véspera de São João é o ápice dos festejos juninos em Campina Grande, terra que sedia o Maior São João do Mundo.

As atrações no Parque do Povo são locais e consagradas: Amazan, Capilé, Gegê Bismarck e Elba Ramalho.

Assista a transmissão oficial do evento aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=cW8bVhhOj78

E dê uma ´espiada´ em nosso Instagram, porque tem dezenas de vídeos sobre as festas juninas: @paraiba_online