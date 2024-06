São João em João Pessoa: confira como foram os shows do sábado

Os shows do São João Multicultural de João Pessoa na noite deste sábado (22) foram inesquecíveis. O público não arredou pé, apesar da chuva, e foi prestigiar os artistas. Luka Bass abriu a noite com uma apresentação contagiante, seguido pela cantora Sâmya Maia, banda Bonde do Brasil e o cantor Ton Oliveira. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), segue neste domingo (23), véspera de São João, e segunda-feira (24), a partir das 19h.

“O nosso São João Multicultural, comprovadamente, foi adotado e acolhido pelo morador de João Pessoa e pelos turistas que nos visitam. Estamos mostrando que é possível fazer um modelo de São João diferente, inovador em vários aspectos”, pontuou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a Funjope e a Prefeitura estão conseguindo integrar diversas culturas, diversos estilos culturais como as culturas populares, os trios pé de serra, os festivais de quadrilhas juninas, grandes shows no Parque Solon de Lucena.

“E o público comparece, aderiu à ideia. Mesmo com chuva, não importa, as pessoas estão dispostas a passar uma noite de diversão e entretenimento com suas famílias. Os músicos também muito sérios, responsáveis. Não temos um atraso em nossos shows, não temos um único inconveniente com artistas. Todos bem recebidos. Eu agradeço a cada um deles nessa noite de sábado, a Luka Bass, a Sâmya, a Ton, ao Bonde do Brasil. Foram todos encantadores”, comemorou.

Público

O São João Multicultural de João Pessoa vem atraindo um público bastante variado a cada noite. Vânia Cleide Lopes dos Santos é cuidadora de crianças especiais, mas não perdeu nenhuma noite do evento.

“Estou achando ótimo e agradeço ao prefeito por uma estrutura como essa. Toda a população ganha, o comércio em si, com a venda de comidas e bebidas, e nós também ganhamos com tantos shows excelentes. Nós precisamos disso e o forró precisa ser cada vez mais valorizado”, observou.

Para a assistente social Elizete de Souza, que é do Rio de Janeiro e está visitando João Pessoa, o evento é muito importante para a cidade. “Contribui para desenvolver a cultura, dá oportunidade para as pessoas que podem passear num lugar legal, com segurança; dá oportunidade também para as que querem trabalhar. Muito bom”, avaliou.

Lucinéia Cunha, turista do Rio de Janeiro, avaliou o São João Multicultural de João Pessoa de forma positiva. “Estou achando um evento muito interessante, principalmente porque é realizado pela Prefeitura da cidade, um excelente investimento na cultura local”, afirmou.

Já a professora Luciene Martins, que veio do Rio de Janeiro com Elizete e Lucinéia, também parabenizou a Prefeitura pela iniciativa. “Vejo como uma forma de movimentar a economia. Também é uma valorização cultural. Isso é muito importante para a população, principalmente para quem não tem poder aquisitivo para frequentar um evento assim e assistir a shows como esses que são de primeira. Maravilhoso. Parabéns”, ressaltou.

Artistas

A noite começou com show do cantor Luka Bass que agradeceu pela oportunidade de participar do evento. “É a Funjope, é o São João Multicultural de João Pessoa e é a gente que faz esse São João. Bom demais. Estou muito feliz”, disse.

E acrescentou: “É sempre bom estar aqui em João Pessoa, com essa energia que o público tem com a gente. Eu fiquei impressionado porque é cedo, com chuva e está lotado. Foi massa demais. Estou muito feliz, João Pessoa. Obrigado demais”, afirmou.

A cantora Sâmya Maia entrou em cena logo em seguida. “Que felicidade estar aqui cantando em João Pessoa. Quero agradecer muito essa oportunidade. Prefeitura Municipal, prefeito Cícero Lucena, a turma da Funjope que está organizando essa festa linda, muitíssimo obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. João Pessoa é minha terra, é minha casa”, declarou.

E emendou: “É muita energia, é muito bom, é muito amor que recebemos aqui em João Pessoa dessa galera que é minha família, meus conterrâneos. Sou paraibana de coração”, disse a cearense.

Com mais de dez anos de história, a banda Bonde do Brasil tem um repertório que envolve arrocha, sertanejo e também forró. O forte sempre foi o romântico, como contaram seus integrantes, mas eles sempre levam um pouquinho de cada coisa, inclusive as pisadinhas.

“No mês de junho, tem arrasta pé, músicas das antigas que não podem faltar. Estamos vindo da estrada, um pouco cansados, mas quando chegamos aqui e vimos essa galera na chuva, ficamos muito felizes. Recebemos o carinho de João Pessoa, nossa capital. É um momento muito especial. Agradecemos a todos pelo carinho, prefeito Cícero Lucena e a cada um de vocês”, completaram.

O cantor Ton Oliveira também deu seu recado. “É com muita alegria que eu volto à Capital. O público muito legal. Estou muito feliz de estar aqui nesse reencontro”, declarou o artista que é um dos maiores nomes da música nordestina.

Segurança

O São João Multicultural de João Pessoa tem segurança reforçada todas as noites. Em todos os espaços do Parque Solon de Lucena, estão presentes integrantes das forças de segurança, que garantem um evento tranquilo e seguro.

Além do patrulhamento a pé com média de 40 homens por noite, há o policiamento motorizado, Guarda Civil Metropolitana, com cerca de 100 homens, policiamento de trânsito com média de 50 homens por noite e policiamento montado, sem contar com a Força Regional da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A equipe do Samu-JP mantém, todas as noites, uma unidade de suporte básico, outra de suporte avançado e duas equipes de motolância durante todo o evento. Ao todo, são, em média, dez profissionais a cada noite.

Integração

O São João Multicultural de João Pessoa é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu-JP, Corpo de Bombeiros.

Programação

Neste domingo (23), véspera de São João, o cantor Berinho Lima será o primeiro a se apresentar, a partir das 19h. A cantora Mara Pavanelly vem na sequência, às 20h30, seguida pela cantora Eliane, a Rainha do Forró, que deve subir ao palco às 22h30. A cantora Danieze Santiago faz show a partir da 0h30.

O São João Multicultural de João Pessoa segue no feriado de segunda-feira (24), Dia de São João, com as apresentações de Renno Poeta, Banda Magníficos, Núzio e Kally Fonseca. A programação completa pode ser conferida no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/sao-joao-2024/.

