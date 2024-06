O tradicional artesanato de Campina Grande ganhou destaque nacional ao ser exibido no Jornal Nacional, da TV Globo, neste sábado, 22 de junho. A reportagem, conduzida por Artur Lira, da TV Paraíba, afiliada da emissora, destacou o envolvimento de aproximadamente 3.700 empreendedores que buscaram crédito junto ao Banco do Nordeste, com o apoio da Casa do Empreendedor.

Em entrevista, Emerson Cabral, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), ressaltou o impacto econômico significativo gerado durante as festividades do São João.

“No ano passado foram investidos 5,7 milhões. Neste ano, até o mês de maio, já ultrapassamos 6,7 milhões, com a expectativa de ultrapassar 7 milhões em junho, que é o auge da festa. Isso representa um crescimento de mais de 25% na economia local apenas no período do São João”, afirmou Emerson Cabral.

A Casa do Empreendedor desempenha um papel importante nesse processo, facilitando o acesso dos empreendedores às linhas de crédito do Banco do Nordeste.

Representantes da agência estão presentes todas as quintas-feiras na sede da Casa do Empreendedor e participam de ações itinerantes, com objetivo de alcançar ainda mais empreendedores.

Com um aumento significativo nos investimentos e um forte apoio ao artesanato local, Campina Grande continua a fortalecer sua economia e a tradição cultural durante o Maior São João do Mundo.

