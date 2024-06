Três do Nordeste: coisa boa é estar de volta a Campina Grande

Os 3 do Nordeste foi uma das atrações dessa noite de sexta-feira (21), chuvosa e fria em Campina Grande, no palco principal do Maior São João do Mundo.

O trio que tem uma longa trajetória no forró contou em uma entrevista exclusiva para a equipe do ParaibaOnline sobre a agenda junina e de shows.

Eles estão em turnê comemorativa aos 55 anos de carreira que já percorreu o Sudeste, está atualmente no Nordeste e seguirá para a Europa.

“Coisa boa a gente estar de volta. Estamos com a turnê de 55 anos na estrada e chegamos aqui abrindo as portas das festividades no Sítio São João”, destacou.

O Trio ainda tem apresentações no dia 24, dia de São João e 13 de julho, ambas na Vila Sítio São João.

Após as apresentações no Nordeste, eles retornam os shows no Sudeste, e em seguida, seguem em turnê para a Europa.

“Se Deus quiser vamos levar o forró dos Três do Nordeste e Campina Grande para o mundo”, finalizou.

