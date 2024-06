Acontece neste sábado o 8º programa desta edição do Momento Junino, na Pirâmide do Parque do Povo,

Atrações do programa da TV Borborema, canal 9.1: são os cantores Filipe Santos, Michel Barka, o grupo Jeito Nordestino e o trio Wagner Sanfoneiro.

Assista ao vivo aqui:

Aproveite e siga nosso instagram: tem vídeos ´com força´ do Maior

São João do Mundo: @paraiba_online