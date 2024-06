O som já está rolando no Parque do Povo neste sábado, antevéspera do Dia de São João.

O ´quartel General do forró´, em Campina Grande, recebe uma programação diversificada e cheia de energia.

Tem Alceu Valença, um dos nomes mais icônicos da música nordestina, prometendo um show inesquecível para os amantes do forró e das tradições juninas.

Além dele, Sirano Sirino e a dupla Bruno e Denner também se apresentarão, garantindo uma noite repleta de grandes sucessos e animação.

Assista ao vivo a transmissão oficial do evento aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=t786yr6JPcI

Outra dica. Siga o nosso site no Instagram, tem uma ´balaiada´ de vídeos da festa junina para você curtir e mandar para amigos e familiares: @paraiba_online