A noite da penúltima sexta-feira de junho (21) foi repleta de muito forró e MPB, além de muita gente dançando e celebrando a cultura do Nordeste.

As três atrações paraibanas Deanzinho, Os 3 do Nordeste e Ton Oliveira, junto com o pernambucano Geraldo Azevedo, animaram o público com espetáculos de tirar o fôlego.

A primeira atração da noite, Deanzinho, vem da cidade de Esperança e encantou o público com o seu forró-pé-de-serra.

“Sou filho de Esperança, cidade pertinho daqui”, diz ele. “Pra mim, a apresentação no Maior São João do Mundo foi a realização de um sonho. Nós já tínhamos planejado este momento há muitos anos e hoje, com as bençãos de Deus, isso aconteceu. Eu tô muito feliz por estar aqui hoje”, afirmou.

E para agradar ainda mais os forrozeiros, a segunda atração foi Os 3 do Nordeste, ícone da música popular nordestina.

O trio animou a noite com a combinação de sanfona e zabumba. Luka Batera, que toca zabumba no grupo, falou sobre o peso de ser o trio mais esperado da noite.

“Uma das maiores responsabilidades d’Os 3 do Nordeste hoje é fazer essa transição de público. Nós temos 55 anos de história, então estamos trazendo esta tradição para eles hoje entenderem que o forró-pé-de-serra é algo atual e atemporal e que música boa não tem validade”, declarou Luka Batera.

Na sequência se apresentou Ton Oliveira, dono da canção que se tornou o hino não oficial da Paraíba, _Paraíba Joia Rara_. Ton veio para manter viva a chama da tradição paraibana.

“Cantar em casa é muito gostoso, porque nós estamos cantando para amigos, vizinhos, familiares, como também para os turistas. É uma sensação de carinho do público para conosco. E o sentimento também é recíproco”, disse.

Gilvan, um espectador do show de Ton Oliveira, falou que gosta muito da regionalidade e da tradição do São João que o artista sempre apresenta.

“A volta do forró tradicional, artista da nossa terra, fazendo a diferença e mostrando para o Brasil que nós somos muito mais!”

E, por fim, o último show da noite foi com Geraldo Azevedo. Sua música une vários ritmos como o frevo, forró, xote, maracatu e baião. Vindo diretamente de Pernambuco, Geraldo encerrou a noite do Parque do Povo com o seu repertório riquíssimo.

“Toda vez que volto a Campina Grande, eu me sinto abençoado e celebrado no São João. Campina Grande tem uma tradição muito importante de São João e estar presente nesta festa é uma honra muito grande”, ressaltou o artista.

