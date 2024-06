Podcast: saiba como enfeitar sua casa para o São João

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo, compartilhou dicas de decoração para deixar sua casa com um toque festivo e acolhedor neste São João;

Uma entrada festiva dá o tom para a celebração. Decore a porta e o hall com bandeirinhas coloridas, balões de papel e enfeites típicos.

Se você mora em apartamento, uma guirlanda ou chapéu de palha na porta, junto com um tapete temático de boas-vindas, são ótimas opções.

A iluminação é fundamental para criar um ambiente acolhedor. Use pisca-piscas, lanternas e velas para iluminar o espaço de forma charmosa e diferente.

A mesa de comidas e bebidas é o coração da festa. Decore com toalhas de chita xadrez, cestas de vime para servir as comidas típicas, e flores em garrafas recicladas.

Esses detalhes rústicos, utilizando elementos como barro, palha e algodão colorido, darão um toque especial à sua festa junina.

