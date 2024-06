Neste sábado (22) acontece o oitavo programa desta edição do maior programa de forró da televisão brasileira, o Momento Junino.

A programação conta com os cantores Filipe Santos, Michel Barka, o grupo Jeito Nordestino e o trio Wagner Sanfoneiro.

O grupo Jeito Nordestino completou 20 anos de história neste ano. Criado por Adeildo Targino e Dinho Bulau no dia 18 de maio de 2004, o grupo se consolidou na Rainha da Borborema pelo seu jeito único de ressaltar o verdadeiro forró-pé-de-serra com músicas que exaltam o povo nordestino.

A maior referência para a criação do Jeito Nordestino foi o “Rei do Baião”, Luiz Gonzaga. Com participação em quase todas as edições do Momento Junino, eles comemoram neste sábado os 20 anos de história na Pirâmide do Parque do Povo, ao lado dos telespectadores da TV Borborema, que amam o jeito único deles fazerem o forró e animar os forrozeiros que estão prestigiando o programa.

Além do Jeito Nordestino, o programa recebe o cantor Filipe Santos, que é natural da Rainha da Borborema. Com 10 anos de carreira, ele retorna ao palco com um repertório especial que mistura forró raiz com forró estilizado.

Para fechar a festa com chave de ouro, Michel Barka também participará do oitavo programa desta edição. Michel conheceu a música aos 14 anos de idade por meio da montagem dos instrumentos de uma banda.

Logo após, entrou em um projeto de banda de pífanos, que mudou sua vida por completo. Em 2021, lançou sua carreira solo e segue levando alegria em forma de música por onde passa.

A partir do meio-dia, direto da Pirâmide do Parque do Povo, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.

