Principal atração a se apresentar no palco do Maior São João do Mundo na noite dessa sexta-feira, 21, o pernambucano Geraldo Azevedo falou da sua relação com Campina Grande e o Maior São João do Mundo.

“Eu me sinto tão honrado, orgulhoso em cantar numa festa como essa, toda vez que eu venho cantar em Campina Grande no São João me sinto abençoado. Além de comemorar o São João, me sinto celebrado porque Campina Grande tem uma tradição muito importante de festa junina brasileira e você estar presente é uma honra muito grande. É uma expectativa muito grande chegar no palco e cantar para o povo”, disse o cantor.

Geraldo ainda aproveitou a ocasião, para falar sobre as parcerias na música. “A gente até faz coisas sozinhos, mas, quando nos juntamos com pessoas talentosas a coisa fica mais forte”.

Ele citou parcerias que fez com grandes nomes da música popular a exemplo de Xangai, Vital Farias, Zé Ramalho, ‘O Grande Encontro’ e o mais recente trabalho o álbum VioliVoz em parceria com o paraibano Chico César. Sobre esse mais recente álbum, ele disse que em breve vai sair em turnê pelo Canadá e Estados Unidos.

Clique aqui e assista a entrevista completa.

