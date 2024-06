Festas juninas: conheça os benefícios nutricionais do milho

Muito presente nas festas juninas, o milho é um alimento importante nessa época do ano. Poucas pessoas conhecem seus benefícios nutricionais, que incluem o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora da saúde digestiva e cardiovascular.

A nutricionista e professora do curso de Nutrição do Uninassau – Centro Universitário Maurício de Nassau Campina Grande, Fernanda Trigueiro, destaca a importância dos nutrientes presentes no grão.

O cereal possui carboidratos, fibras dietéticas e várias vitaminas, como B1 (tiamina), B3 (niacina), B5 (ácido pantotênico) e ácido fólico, além de minerais como magnésio, ferro, fósforo e zinco. Fernanda lembra que o milho é benéfico para o intestino devido ao seu elevado conteúdo de fibras, que aumenta o volume fecal e favorece a regularidade dos movimentos intestinais.

“As fibras presentes no milho regulam o trato digestivo, prevenindo a constipação. Os carboidratos fornecem energia de forma gradual, evitando variações bruscas de glicose no sangue. Os antioxidantes protegem a visão e diminuem o risco de degeneração macular, enquanto as fibras solúveis reduzem os níveis de LDL, conhecido como o “mau” colesterol. Além disso, nutrientes como magnésio e potássio beneficiam a saúde cardiovascular,” explica a nutricionista.

O milho é utilizado em várias comidas típicas dessa época, especialmente no Nordeste, como a canjica e a pamonha. No entanto, a especialista ressalta que o alimento cozido e assado são opções mais nutritivas.

“Isso porque, nesses preparos, o grão mantém a maior parte de seus nutrientes intactos, sem a adição de açúcar ou outros ingredientes que aumentam o teor calórico e reduzem o valor nutricional. Já outros pratos citados, como também o bolo de milho frequentemente contém açúcar e diferentes componentes adicionais,” pontua a professora.

Escolhendo o milho certo

Por fim, a nutricionista dá algumas orientações para escolher o milho ideal. Escolher espigas com a casca verde e fresca, evitando aquelas com cascas amareladas ou secas.

“Cereais com grãos preenchidos, firmes e em fileiras regulares. Se possível, aperte levemente para verificar a firmeza. Os estigmas (fios de cabelo) devem estar marrons e úmidos, indicando que o alimento está maduro. Verificar o cheiro, pois o milho fresco deve ter um aroma doce e natural. Descarte espigas com manchas escuras ou sinais de mofo”, finaliza Fernanda Trigueiro.