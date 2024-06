Diversidade gastronômica faz sucesso no Parque do Povo. Confira

O São João carrega em sua essência a valorização das tradições e da Cultura Popular Nordestina. É nessa época do ano em que as bandeirolas enfeitam as ruas, a dança é garantida com o forró pé de serra e as quadrilhas encantam a todos.

As comidas típicas também são um dos elementos que se destacam na festa. Pensando nisso, as barracas e os restaurantes do Parque do Povo buscaram inovar e promoveram uma mescla gastronômica entre massas, como pizzas e pastéis, com comidas tradicionais juninas e do Nordeste.

Uma das inovações implementadas nesse São João é a pizza de pamonha, que vem fazendo bastante sucesso na festa. “A pizza de pamonha realmente foi uma grande novidade, juntou a tradição da pizza italiana que a gente já come aqui há muito tempo no Brasil, com essa comida característica do Nordeste, e colocando esse recheio de milho realmente foi uma novidade muito boa”, comentou o professor George Acioli, de 42 anos, que aprovou essa combinação.

O idealizador dessa iguaria é Phablo Miguel, 26, funcionário da “Sapore D’Itália”. A ideia surgiu a partir de uma reunião com a sua equipe que decidiu unir algo que eles já produzem (pizza) às comidas típicas juninas:

“A gente pode fazer tanto de pamonha quanto de canjica, ou os dois juntos, nela também vai o creme de milho e o queijo coalho. Os clientes estão pedindo bastante, é uma novidade bem curiosa e gostosa também”, ressaltou.

A pamonha também serviu de inspiração para o diretor de operações da “Mig Pastéis”, Felipe Antonio, 38, criador do mais novo sabor de pastel: pamonha com queijo coalho e açúcar polvilhado.

“Normalmente todo ano a nossa rede tem o intuito de sempre trazer recheios específicos para cada evento. Como é a nossa primeira vez no São João, não poderia ser diferente, tinha que trazer algo para inovar. Depois de muito teste com várias comidas de milho, chegamos a essa combinação e o resultado ficou perfeito”, expressou Felipe.

Outra delícia gastronômica que vem chamando a atenção dos clientes é o pastel Tropeiros da Borborema, e como o próprio já diz, foi inspirado nos tropeiros que marcaram a cidade de Campina Grande.

“Os ingredientes são carne de sol, queijo coalho, torresmo e mel de rapadura. Tem sido bastante procurado”, contou Clarisse Bazante, 49, uma das sócias do “Pastel da Liberdade”. “Outro pastel que os clientes estão gostando muito é o de cuscuz, carne de sol, nata e queijo coalho”, finalizou Clarisse.

Apesar de ser uma festa que exalta a tradição, o São João se prova a cada dia como espaço de uma inovação, onde a criatividade é utilizada para proporcionar um misto de experiências gastronômicas com os novos sabores n’O Maior São João do Mundo.

