Comerciantes relatam dificuldade na venda de milho verde na Feira Central de Campina

O milho verde é o ingrediente essencial para pratos típicos como pamonha, canjica, cuscuz e bolos no período do São João. Na feira central de Campina Grande o produto é vendido por unidade e na “mão de milho”, mas apesar da tradição, a venda de milho verde enfrenta desafios neste ano.

Adailton Alves, vendedor experiente com 49 anos de feira, relembra que o milho verde sempre fez parte das comemorações juninas. “Eu vendo milho para comer cozido com manteiga da terra, fazer pamonha, canjica, para todo tipo”, afirma. Ele observa que, durante o São João, a procura pelo produto aumenta consideravelmente, quando as famílias se reúnem para celebrar a cultura nordestina.

Alexandra Ferreira, comerciante há anos, relata que as vendas estão fracas em comparação com o período da pandemia, quando a procura era maior. “As vendas estão um pouco fracas esse ano”, comenta ela. Ela explica que os preços variam de acordo com a forma de venda: R$ 1,00 a unidade e R$ 50,00 a “mão”, que equivale a cerca de 50 espigas.

Mesmo diante das dificuldades, os comerciantes ainda nutrem esperança de que as vendas melhorem até o final do São João. Eles acreditam que a tradição do milho verde nas festas juninas é forte e que os consumidores ainda buscam o produto para preparar seus pratos típicos.

