Coco Seco: Procura em alta na Feira Central de Campina Grande para o São João

A Feira Central de Campina Grande se prepara para o São João com a alta procura por coco seco. O ingrediente essencial para diversos pratos típicos, como mungunzá, bolo de rolo e cocada, toma conta das bancas, atraindo consumidores que desejam celebrar a cultura nordestina com sabor.

Joel, vendedor experiente na feira, relata que a procura por coco seco aumentou consideravelmente no período junino. “A procura está grande, inclusive está em falta e o preço aumentou”, afirma ele. Ele explica que vende o coco ralado na hora por R$ 3,00, acreditando que a alta demanda se deve às festas de São João.

Ivan da Silva, outro comerciante da feira, também observa o aumento na procura por coco seco, mas ressalta que as vendas não atingiram o nível esperado.

“Acho que as vendas podiam estar melhores, mas não vejo esse movimento tão forte”. Ele explica que a falta do produto também está impactando o preço, que é comercializado a R$ 3,00 a unidade e R$ 12,00 o quilo.

Manoel Nascimento, vendedor com anos de experiência na feira, confirma o aumento na procura por coco seco.

“A procura aumentou em 50% e as pessoas utilizam muito nesse período para fazer comidas típicas do São João”. Ele destaca a versatilidade do coco seco, que pode ser utilizado em diversos pratos típicos, como mungunzá, bolo de rolo e cocada, além de ser consumido fresco.

iga nosso Instagram: @paraiba_online