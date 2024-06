Sebrae e Prefeitura de Santa Luzia promovem feira do artesanato

Com o objetivo de valorizar a produção do artesanato e incentivar os profissionais que dominam essa arte e atuam no ambiente de negócios, o Sebrae/PB e a Prefeitura de Santa Luzia, na região do sertão do estado, realizam durante o período de 21 a 23 de junho, a feira do artesanato.

A abertura do espaço, que fica localizado na área do Centro da cidade, aconteceu nesta sexta-feira.

O acesso ao ambiente da feira do artesanato é gratuito e o funcionamento do local acontece nos horários das 9h às 21h.

Ao todo, 40 artesãos estão com produtos em exposição nas estruturas de estandes que foram instaladas no espaço.

De acordo com a gerente da agência regional do Sebrae/PB na cidade de Patos, Anna Stefania, o apoio da instituição visa fortalecer o artesanato produzido no território do sertão, assim como estimular cada vez mais o olhar empreendedor dos profissionais que atuam com essa atividade.

“O artesão é também empreendedor e essa atividade tem uma contribuição importante na nossa economia, a partir da valorização de uma cultura e a geração de renda. O propósito do Sebrae é oportunizar esses profissionais e valorizar esse espaço para que cada um consiga vender mais, comercializar mais e apresentar para o público aquilo que é produzido no território do sertão”, destacou.

Por sua vez, a presidente da Associação das Louceiras Negras da Serra do Talhado de Santa Luzia, Gileide Ferreira, enalteceu a produção de peças em louças, cultura que é mantida na região há mais de cem anos.

“É uma oportunidade muito boa pra gente ter esse espaço funcionando nessa época do São João e com certeza vai colaborar para valorização da produção das peças em panelas de barro do Quilombo da Serra do Talhado. Faz parte da nossa cultura”, comentou.

O secretário de Cultura de Santa Luzia, Hiury Souza, explicou que a feira do artesanato funciona como uma experiência de estímulo à criação de ciclos com foco na economia criativa, buscando impulsionar a força da produção artesanal da região e gerar novas oportunidades.

“Esse é o momento em que a produção artesanal é colocada à prova ao público de turistas que passam pela cidade durante o período de São João”, disse.

Diversidade – Quem visitar o local durante o período do São João vai ter acesso não somente à produção das peças em louças de barro, mas outros adereços e itens decorativos que são usados em ambientes de trabalho ou domiciliar.

Além dos artesãos de Santa Luzia, a feira conta com a participação de profissionais de outras cidades da região.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online