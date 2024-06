Prefeitura de Campina Grande promove confraternizações para usuários da Semas

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), vem realizando diversas confraternizações juninas para usuários e servidores da pasta, desde o início de junho.

As ações acontecem para o incentivo à cultura regional e como forma de promover lazer, principalmente para quem mais precisa, com direito a muita comida típica e diversão. As atividades seguem até o final do mês.

Uma das primeiras confraternizações ocorreu no dia 05 de junho, com a festa junina dos grupos e servidores do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Liberdade, em evento que ocorreu no Parque do bairro, envolvendo apresentações de danças como xaxado e quadrilha junina, além de comidas típicas.

No dia 18, idosos do Centro Municipal de Convivência do Idoso (CMCI) se confraternizaram com a apresentação da Quadrilha Conviver e o músico Severo Ramos, que tocou muito forró na sede da Unidade. Já no dia 19, crianças e adolescentes acolhidos nas quatro Casas da Esperança participaram de passeio turístico no Vale do Jatobá, no bairro das Nações, em mais um momento de conhecimento da cultura local e lazer.

No mesmo dia, equipes do Cras Bodocongó se reuniram com um grupo de convivência de mulheres e comemoraram o São João em um momento musical na sede da unidade. Já nessa última quinta-feira, 20, o Cras São José da Mata reuniu três grupos de convivência femininos para visitar a Vila Sítio São João, no bairro Dinamérica. A coordenadora da Unidade, Raquel Sousa, falou sobre a importância do momento.

“Essas mulheres ainda não tinham ido ao Sítio São João e elas amaram, brincaram de quadrilha, andaram pelo espaço, foi um momento de lazer muito proveitoso e especial”, disse a coordenadora.

Nesta sexta-feira, 21, as Casas da Esperança I e II realizaram um arraial com os acolhidos com direito a quadrilha e brincadeiras.

Outro momento especial foi realizado pelo Conselho Tutelar, na tarde desta sexta-feira, com todos os servidores, havendo bastante animação com comidas típicas, finalizando a terceira semana do mês com as festividades.

“Um momento, acima de tudo, de inclusão social, pois possibilita a esse público o direito ao lazer, cultura e diversão. Proporciona também a confraternização entre as duas casas, trazendo mais socialização entre eles e os funcionários, além dos passeios externos. Um grande momento, para todos”, disse Ana Cleide Rotondano, diretora de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, da Semas, acerca dos eventos das Casas da Esperança.

Outras ações

Na próxima terça-feira, 25, o Cras Galante realizará um quadrilhão no Mercado do Distrito, envolvendo crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Unidade. Já na quarta, 26, a Unidade de Acolhimento Irmã Zuleide Porto também fará um momento de confraternização com a equipe e usuários, em um momento de celebração com comidas típicas.