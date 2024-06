A Vila do Artesão está se preparando para os últimos 15 dias d’O Maior São João do Mundo. Com a expectativa de grande circulação de pessoas, nos próximos dias, especialmente na próxima segunda-feira, Dia de São João, o local já recebeu milhares de turistas e campinenses.

Desde o início da festa, no dia 25 de maio, mais de 30 atrações já passaram pela Vila do Artesão, entre shows musicais e apresentações culturais. Como em todos os anos, o espaço tem atraído turistas de todas as partes do país e ainda promete mais de 20 atrações até o final das comemorações juninas, com entrada gratuita. O encerramento está marcado para o dia 5 de julho, com Ton Oliveira comandando o último show do Forró do Artesão.

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, celebrou o sucesso do evento até o momento. “É muito gratificante saber que nossa Vila está sendo um verdadeiro sucesso de público. Muitos turistas elogiam nossa cultura e nosso forró. Com a nova área de show que construímos, proporcionamos uma melhor experiência ao nosso público, com mais conforto e segurança. A expectativa está grande para os próximos dias, especialmente com a chegada do Dia de São João e da reta final da nossa festa”, afirmou.

Localizada na rua Professor Almeida Barreto, s/n, no bairro São José, a Vila do Artesão funciona de segunda a domingo, das 9h às 19h.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3322-2425 ou pelo Instagram @viladoartesaocg.

