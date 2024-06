Mais uma mistura de ritmos no Maior São João do Mundo nesta sexta-feira (21) em Campina Grande. Os shows da noite divertirão o público com o forró de três paraibanos, o Deanzinho, a prata da casa do forró pé-de-serra, Os 3 do Nordeste, e Ton Oliveira, além do pernambucano da MPB, Geraldo Azevedo. A organização do evento espera o aumento de público no final de semana do São João.

Deanzinho é da cidade de Esperança e já é conhecido do público campinense. Já Os Três do Nordeste são os mais esperados da noite no quesito forró. Com mais de 50 anos de estrada, já contam com vários LPs e CDs e músicas famosas como “É Proibido Cochilar”, “Por debaixo dos panos” e “Forró do Poeirão”.

A outra atração paraibana da noite será Ton Oliveira, conhecido por ser criador do segundo hino da Paraíba, “Paraíba Joia Rara”. E o show de encerramento será o de Geraldo Azevedo, que traz sempre um repertório com os forrós, mas sem esquecer clássicos da música popular brasileira, como “Dia Branco”.

O Parque do Povo abre as portas a partir das 17h durante a semana e às 16h nos fins de semana e feriados. As atividades nas ilhas de forró, no palco cultural e na pirâmide começam às 18h, enquanto o palco principal inicia sua programação às 19h. Já o Coreto inicia a apresentação de repente a partir das 21h.

O Maior São João do Mundo iniciou em 29 de maio e segue até 30 de junho. É um dos maiores eventos juninos do Nordeste que continua a tradição de oferecer entretenimento de qualidade e celebrar a cultura em grande estilo. Acompanhe a programação desta sexta-feira à noite:

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Raminho da Paraíba

Trio Serginho do Acordeon

Trio Forrozao sem Frescura

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio os Três de Campina

Trio Abaz

Trio Triângulo de Ouro

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Pedrinho Sanfoneiro

Trio Chamego Bom

Trio Forró da Massa

Programação Palco Pirâmide

Trio Guerreiros do Forró

Apresentações culturais

Felipe Stan

Soni Medeiros

Programação do Palco Cultural

Adriano Moreno

Forró Saudade

Matheus Felipe

Palco Principal

Deanzinho

Os 3 do Nordeste

Ton Oliveira

Geraldo Azevedo

Programação Coreto

Estrelinha do Norte e Ivan Embolador

Siga o nosso Instagram @paraiba_online