Segurança reforçado para os festejos juninos de João Pessoa

Os festejos juninos em João Pessoa têm início nesta quinta-feira (20) e com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade dos participantes, a Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba (Sesds) desenvolveu um esquema de segurança especial, com o emprego de 965 servidores, incluindo policiais militares, policiais civis e bombeiros militares.

Para reforçar a atuação dos agentes, serão utilizadas 176 viaturas estrategicamente distribuídas nos locais de maior movimentação.

Além disso, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de João Pessoa realizará o monitoramento ao vivo de toda a área do evento, por meio de 36 câmeras instaladas no local da festa, garantindo uma vigilância constante e eficiente.

“O CICC desempenha um papel fundamental na segurança dos festejos, coordenando as ações das forças de segurança e monitorando em tempo real o fluxo de pessoas e veículos. Esta integração permite uma resposta rápida e eficaz a qualquer eventualidade, assegurando a manutenção da ordem pública. A estrutura do CICC conta com tecnologia de ponta, incluindo sistemas de reconhecimento facial, que auxiliam na identificação de possíveis ameaças e na prevenção de incidentes”, esclareceu o coordenador estadual do Centro Integrado de Comando e Controle, coronel PM Júlio César de Oliveira.

Além do monitoramento em tempo real, o CICC também serve como um ponto de integração entre diversas agências e serviços de emergência, facilitando a comunicação e a colaboração entre todos os envolvidos na operação de segurança.

Este modelo integrado de gestão de segurança tem se mostrado eficaz em grandes eventos, proporcionando um ambiente mais seguro e organizado para todos os participantes.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online