Crescem as buscas por voos para o São João de Campina Grande

Campina Grande viu um notável aumento de 85% nas buscas por voos para o São João deste ano, conforme dados do Kayak, líder mundial em buscas por viagens.

Conhecida como a “Rainha da Borborema”, a cidade testemunhou uma significativa demanda por voos durante a temporada junina, refletindo um renovado interesse dos brasileiros em participar das festividades e explorar o Destino Paraíba.

Segundo Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), o São João, uma das festas mais emblemáticas da cultura nordestina, atrai turistas de todo o Brasil em busca de vivenciar as tradições únicas da região.

“Esses números sublinham a importância cultural e turística das festividades juninas na Paraíba, atraindo tanto visitantes nacionais quanto internacionais interessados na rica tradição cultural e gastronômica do São João”, ressaltou.

De acordo com o Ministério do Turismo, durante o período de São João, a cidade de Campina Grande registra números expressivos. A expectativa é que haja um crescimento de público para os festejos juninos de 20% em comparação ao ano passado, alcançando mais de 3 milhões de pessoas.

Miguel Ângelo Gomes, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, atribui o aumento nas buscas ao sucesso das estratégias de divulgação e à crescente valorização econômica do São João para o estado.

Ele enfatizou: “As festividades juninas fortalecem nossa identidade cultural e também impulsionam significativamente o turismo, contribuindo de maneira substancial para a economia local”, destaca.

Com uma década de experiência no mercado brasileiro, o Kayak analisa continuamente as tendências de viagem e comportamento dos consumidores, fornecendo informações sobre o panorama turístico nacional.

A análise recente da plataforma destaca não apenas o aumento nas buscas por voos, mas também antecipa uma temporada de São João vibrante e movimentada em várias cidades do Nordeste.

