Thiago Freitas lamenta cancelamento de show no Maior São João do Mundo

Na noite desta quarta-feira, 19, o cantor Thiago Freitas utilizou seus stories no Instagram para se pronunciar sobre o cancelamento de sua apresentação no Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Thiago expressou surpresa e descontentamento ao tomar conhecimento do cancelamento, segundo ele, por mensagens de fãs. Ele disse que até então não tinha sido notificado pela empresa organizadora do evento sobre o cancelamento.

“Para mim, meu show estava tudo certo para 22h, não tinha esse negócio de 20h. Posso mostrar o contrato para vocês aqui. Peço perdão à galera que está recebendo essas informações, porque eu não estou entendendo até agora. Estava muito feliz e estou aqui sem acreditar no que está acontecendo. Isso para mim é a realização de um sonho, era a realização de um sonho cantar no Maior São João do Mundo aqui em Campina Grande”, disse.

Confira o que disse o cantor nas redes sociais:

*Vídeo: Reprodução/Instagram

A Arte Produções, produtora do evento, emitiu uma nota informando o cancelamento show. Leia na íntegra abaixo:

Por questões de horários das apresentações marcadas para a noite de hoje, dia 19 de junho, no palco principal do Parque do Povo, o artista Thiago Freitas não irá se apresentar.

As outras atrações seguem confirmadas com os seguintes horários, já confirmadas e acertadas entre a produção d’O Maior São João do Mundo e suas equipes:

19h30 – 21h00 | Felipe Rossi

21h30 – 23h30 | Wallas Arrais

00h00 – 2h00 | Leo Santana

