Tarifa Zero no transporte coletivo de Campina Grande é estendida

A Prefeitura de Campina Grande vai estender o programa “Tarifa Zero” para o próximo sábado, dia 22 de junho. A iniciativa, que normalmente acontece apenas no primeiro sábado do mês, visa atender a uma demanda do setor comercial da cidade e impulsionar a economia local durante o período junino.

– Vamos atender a uma demanda do setor comercial e estender a ‘tarifa zero’ nos ônibus para o próximo sábado, dia 22. Geralmente ele é feito somente no primeiro sábado de cada mês, mas vamos atender ao setor produtivo – afirmou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil).

A medida permitirá que a população utilize o transporte público coletivo da cidade de forma gratuita no dia 22 de junho. O objetivo da ação é estimular o comércio local, principalmente nas áreas centrais da cidade, que costumam ter um movimento maior nesta época.

