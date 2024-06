São João de Campina Grande ao vivo: assista aqui

Já está rolando muita música no Parque do Povo, epicentro do Maior São João do Mundo em Campina Grande, na Paraíba.

Atrações da noite desta quarta-feira:

19h30 – 21h00 | Felipe Rossi

21h30 – 23h30 | Wallas Arrais

00h00 – 2h00 | Leo Santana

Assista aqui a transmissão oficial ao vivo:

