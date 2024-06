Parque do Povo: Arte Produções informa cancelamento de show nesta quarta

Devido aos horários da programação do Maior São João do Mundo, a apresentação do artista Thiago Freitas, marcada para a noite desta quarta-feira (19) no palco principal do Parque do Povo, foi cancelada.

Apesar da mudança, as demais atrações estão confirmadas e os horários já foram acertados entre a produção do evento e as equipes dos artistas.

O público poderá conferir as seguintes apresentações:

19h30 – 21h00 | Felipe Rossi

21h30 – 23h30 | Wallas Arrais

00h00 – 02h00 | Leo Santana

