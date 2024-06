A junina Moleka 100 Vergonha, de Campina Grande, foi a campeã do XXI Paraíba Junino 2024. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira (18) pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa e Federação das Quadrilhas Juninas da Paraíba (FequajunePB).

Mas, a festa junina na Capital não para por aí. Nesta quarta-feira (19), a partir das 19h, serão eleitos os destaques da etapa estadual – casal junino, casal de noivos, rainha junina e rainha da diversidade.

“Nós tivemos dois belíssimos festivais de quadrilhas juninas, municipal e estadual. Realizamos esses festivais dentro de um ambiente extremamente organizado, acolhedor para o público e para as quadrilhas juninas”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observou que a Funjope e a Prefeitura de João Pessoa mostraram, nesses últimos três anos, um modelo de festival de quadrilhas juninas com uma arena própria voltada para acolher as quadrilhas juninas, tudo muito partilhado e dialogado com o segmento da cultura junina, por meio da Liga das Quadrilhas ou da Federação.

“Nós saímos desse festival cientes e conscientes de um trabalho realizado com qualidade e com o fortalecimento da cultura e das quadrilhas juninas em João Pessoa e na Paraíba. Neste festival de 2024, nós conseguimos integrar as quadrilhas juninas com um público novo, mostrando a força das quadrilhas juninas para famílias, crianças, jovens e adultos que nunca tinham visto uma quadrilha junina do jeito que elas estão hoje. Então, nós demos visibilidade às juninas”.

Ao mesmo tempo, conforme o diretor, a Funjope e a Prefeitura integraram o público fiel das juninas. Para Marcus Alves, foi muito importante fazer o festival de quadrilhas juninas no Busto de Tamandaré, na arena que foi construída com esse objetivo.

“Quero muito agradecer a todas as secretarias envolvidas nesse processo, Seinfra (Infraestrutura), Sedurb (Desenvolvimento Urbano), Semam (Meio Ambiente), Saúde, Emlur, ao Governo do Estado da Paraíba por meio da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e a toda equipe da Funjope envolvida. Esse é um trabalho do governo, é um projeto do governo Cícero Lucena de fortalecer, estimular e avançar na política de valorização das quadrilhas juninas em João Pessoa e na Paraíba”, acrescentou.

Resultado – A primeira colocada, Junina Moleka 100 Vergonha, recebe uma premiação de R$ 12 mil. O segundo lugar entre as juninas que se apresentaram no Paraíba Junino 2024 ficou com a Fogueirinha, que foi a campeã do Festival Municipal de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, e recebe R$ 10 mil.

Em terceiro, ficou a Sanfona Branca, também de João Pessoa, que foi segundo lugar na etapa municipal da capital paraibana, com uma premiação de R$ 8 mil; a quarta colocada foi a Kaçulinha, da cidade de Bayeux, com um prêmio de R$ 6 mil e, em quinto ficou a Junina Mistura Gostosa, de Campina Grande, com R$ 4 mil de premiação. Do sexto ao trigésimo lugar, cada quadrilha recebe R$ 2 mil.

Público – O público marcou presença na última noite de apresentações das quadrilhas juninas. Do município de Sapé, o garçom Jefferson dos Santos Galvão disse que achou a festa muito bonita. “Estou achando maravilhoso. Muito bom de se ver. Além disso, vejo muita segurança, tem a Guarda Municipal, Bombeiros, atendimento do Samu. João Pessoa está de parabéns”, disse.

A professora Loyvia Almeida elogiou o evento. “Está muito organizado, todo mundo bem acomodado. A estrutura também está excelente. E é um espetáculo. As quadrilhas são maravilhosas. Está tudo muito bonito, de muito bom gosto, mantendo a tradição do São João”, avaliou.

O também professor Walter Silva Pedrosa de Almeida disse que gostou muito. “Achei de uma riqueza gigantesca em todos os sentidos. Não tem como não ficar de boca aberta do começo ao fim”.

Para o pedreiro José Carlos de França, a festa junina é o principal festejo do ano. “Estou gostando muito. Ver quadrilhas juninas faz a gente lembrar das antigas. Para mim, se não tiver quadrilha nesse tempo, não é São João, e eu não poderia deixar de vir apreciar um evento como esse. Está muito bonito”, declarou.

Comerciantes – Gabriel Gonçalves Batista trabalha na praia durante o dia vendendo caipirinha e caipirosca, e ressaltou que o festival contribuiu para alavancar as vendas.

“O movimento está muito bom com a realização desse evento na praia. Com o festival, tem mais gente circulando e eu aproveito para durante a noite também e faturar mais”, comemorou.

As vendas de crepes no comércio de Rosicleide Almeida da Silva triplicaram. “Não está faltando clientes e eu estou bem feliz. Todo mundo que chega aqui diz que a mudança de local foi muito boa. E eu afirmo que foi excelente para o público e também para nós que estamos trabalhando”.

Segurança – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa conta com segurança reforçada e a presença de policiais militares em todos os espaços da arena montada na praia do Cabo Branco.

Por noite, entre Guarda Municipal e Polícia Militar, são mais de 200 agentes de segurança trabalhando exclusivamente no evento, além do patrulhamento normal. Da Polícia Militar, atuam a cavalaria, motocicletas, ciclopatrulha do Batalhão de Turismo, viaturas e policiamento a pé.

O Batalhão Especializado de Apoio ao Turista (BEPtur) também atua no apoio com 16 homens no policiamento a pé, quatro viaturas e duas duplas com policiamento de bicicleta. Já o Corpo de Bombeiros atuou com um efetivo de 25 pessoas, com viaturas de resgate.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) disponibilizou três viaturas e seis motos, além do Camarim da Saúde, no interior do evento.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros.

Programação – A programação desta quarta-feira (19) segue, na arena montada na praia do Cabo Branco, com a escolha dos destaques do Paraíba Junino 2024. Serão escolhidos o casal junino, o casal de noivos, a rainha junina e a rainha da diversidade.

