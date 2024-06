Evangelista reúne grande público no Parque do Povo

Pela primeira vez se apresentando n´O Maior São João do Mundo, o evangelista Deive Leonardo reuniu um grande público na arena de shows do Parque do Povo, nesta terça-feira, 18, noite dedicada às apresentações religiosas.

Antes das ministrações, o músico Eliezer de Tarsis presenteou o público com louvores conhecidos e todos cantaram juntos! O artista aproveitou para ressaltar a representatividade do Nordeste reunida em Campina Grande e a importância da festa.

Logo na sequência, o evangelista Deive subiu ao palco, fez uma oração, abençoou cada canto do Parque do Povo e agradeceu pela oportunidade de ser um dos convidados para integrar a grade das atrações na edição deste ano, que comemora os 160 anos da cidade.

“Hoje as portas do São João se abrem, uma festa gigantesca, a maior do mundo, para uma mensagem que é ainda mais poderosa, que é Jesus. Estou muito feliz de viver esse dia com vocês aqui. É o primeiro São João que eu estou participando. Eu sou do Sul do país, então a cultura é um pouco diferente. As pessoas podem se perguntar, mas será que cabe isso no São João e eu digo que sim, porque o evangelho cabe em todo lugar!”, disse.

As ministrações fazem parte da turnê intitulada “Antes e Depois”, que de acordo com o evangelista anuncia uma experiência única e impactante para os espectadores.

“Estou empolgado em compartilhar com Campina Grande essa nova jornada. A mensagem da nova turnê ‘Antes e Depois’ é uma mensagem que tem o poder de transformar a vida do ser humano, mas que consegue fazer essa divisão de antes da mensagem e depois dela, uma mudança muito poderosa e que só essa palavra tem o poder de fazer”, explicou.

Famílias de vários lugares se encontram para prestigiar a noite

Uma caravana reunindo 14 amigos saiu do município de Juarez Távora, no agreste paraibano, rumo ao Parque do Povo só para ver de perto o evangelista. As professoras Hellen Alves e Maria Pereira ansiavam por esse momento.

“Eu tinha muita vontade de conhecê-lo e quando surgiu essa oportunidade em Campina Grande eu aproveitei. Não foi fácil, tivemos algumas dificuldades, mas estamos aqui e felizes”, disse Hellen.

“Foi toda uma preparação e chegamos cedo para pegarmos os melhores lugares para essa noite de adoração voltada para Deus”, complementou Maria.

Já no Sertão da Paraíba, amigos que congregam em uma mesma igreja pegaram a estrada para juntos vivenciarem esta noite.

“Estamos aqui para testemunhar o que Deus já fez nas nossas vidas e desfrutar de uma pregação genuína, na presença de Deus e dos nossos irmãos que estão aqui”, disse o empresário, Pablo Ytallo.

Já a enfermeira Kaline Silva que é de Campina Grande foi acompanhada do marido e da sobrinha, ela fez questão de ressaltar a importância da programação religiosa para as famílias na grade do São João.

“Acho muito importante essa programação religiosa, uma diversificação muito grande que o São João trás, ou seja, para todos os gostos. É um momento único que vai ficar guardado na mente principalmente dessa criança, sobre o que é o verdadeiro amor de Deus por nós. Esse momento é muito importante para as famílias”, enfatizou.