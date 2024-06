Prefeitura de Campina Grande promove a 21ª edição da Quadrilha Conviver

Na manhã desta terça-feira, 18, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou mais um ano de festa junina no Centro Municipal de Convivência do Idoso (CMCI), com a Quadrilha Conviver.

A programação começou com apresentação dos mais de 40 idosos que compõem a quadrilha junina do Centro.

Foi realizado ainda o desfile dos personagens que compõem a quadrilha, como a noiva, rainha caipira e os cangaceiros, entre outros personagens. Todos representados pelos idosos do Centro de Convivência.

“Participo da quadrilha com esse vestido há dois anos, porque eu queria mesmo era ser a viúva Porcina. Gosto muito desses momentos. Venho logo cedo e vou embora só ao meio-dia e muito feliz”, comentou Maria das Dores (66), que participa do CMCI há 23 anos.

Márcia Margarida, professora de dança do Centro, falou sobre a importância destas iniciativas.

“A gente tem esse trabalho de valorização da cultura há muitos anos, que também proporciona aos nossos idosos a valorização da autoestima e melhor qualidade de vida. Além da quadrilha, que nós ensaiamos por um mês, também realizamos outras apresentações e grupos folclóricos. E a gente vê como faz bem para os idosos”, disse a professora.

“A Quadrilha Conviver traz um resgate da cultura nordestina e o Centro Municipal de Convivência do Idoso tem realizado esse trabalho de incentivo à cultura desde 2003. Nossos usuários sempre procuram participar de forma graciosa. E isso nos faz ver que nosso trabalho está dando certo”, ressaltou Gilma Souto Maior, coordenadora do CMCI.

A manhã de festa também contou com um lanche junino, com comidas típicas, e um momento de dança e animação conduzido pelo cantor Severo Ramos.

Sobre a Quadrilha Conviver

O grupo de dança reúne cerca de 40 idosos, entre os mais de 330 idosos atendidos diariamente pelo CMCI.

Todos os anos o grupo prepara ensaios, figurinos e celebra o São João no Centro do Idoso. Nos últimos anos, a Quadrilha Conviver também tem feito parte do Maior Quadrilhão do Mundo, ajudando Campina Grande na conquista do recorde junto ao Rank Brasil.

Siga nosso Instagram: @paraiba_online