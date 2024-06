Maior São João do Mundo: Parque do Povo recebe Deive Leonardo

Renomado evangelista, palestrante e escritor brasileiro, Deive Leonardo, é conhecido por suas mensagens de inspiração e fé. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ele cativa o público com seu carisma e profundidade espiritual, abordando temas que variam de superação pessoal aos ensinamentos cristãos. Sua presença, no evento, adiciona uma dimensão única à tradicional celebração de São João, trazendo um momento de reflexão e inspiração para os festeiros.

Além do show de Deive Leonardo, a noite contará com apresentações de bandas e trios de forró espalhados pelo Parque do Povo, a partir das 18h, garantindo a animação característica do evento. No Palco Cultural, os destaques são os shows da banda Farra Universitária e da dupla Lúcio e Léo, que prometem agitar o público com muito forró e música sertaneja.

Confira a programação completa:

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Amados do Forró

Trio Carrilhões do Forró

Programação Ilha Zé Lagoa

Jeito Nordestino

Trio Forró de Boa

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Carlinhos Cantor

Trio Pequeninos

Programação Palco Pirâmide

Trio Mete Xote

Lúcia Lemos

Programação do Palco Cultural

Farra Universitária

Lúcio e Léo

Programação do Palco Principal

21h: Deive Leonardo.