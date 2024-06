Feiras Central e da Prata tornam-se roteiro de artistas durante O Maior São João do Mundo

As duas principais feiras de Campina Grande, Central e da Prata, estão ganhando destaque, neste mês de junho e assumindo protagonismo na programação d’O Maior São João do Mundo, ao se tornarem parada obrigatória de vários artistas, após suas apresentações no Parque do Povo.

Nos últimos dias, já passaram pelas feiras de Campina Grande os cantores Nattan, Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Rai, que surpreenderam feirantes e visitantes com muita irreverência e música, no “after” (palavra do Inglês que significa depois) do Parque do Povo.

A primeira visita ocorreu no dia 8 de junho, quando, após encerrar a programação da noite, o cantor Nattan participou de um evento em uma boate campinense e em seguida partiu para a Feira da Prata.

Conhecida por seus pratos populares, como mocotó e picado, o espaço agrega a cultura campinense para além da culinária, tendo, com regularidade, apresentações culturais.

“Se eu vier em Campina Grande, na minha Paraíba, e não comer uma panelada, um mocotó, um cuscuz, eu não fiz nada […]”, disse o intérprete de “Amar na Praia”.

A segunda visita ocorreu em dose tripla, neste domingo (16). Pela primeira vez em Campina Grande com o projeto “À Vontade”, Zezo, Luan Estilizado e Rai Saia Rodada, animaram o Parque do Povo ao som de grandes sucessos eternizados durante suas carreiras.

Em seguida, foi a vez dos cantores fazerem a festa na Feira. Com eles, estavam ainda o comediante Renan da Resenha e o cantor Yohannes.

Desta vez, a escolha foi pela Feira Central, reconhecida nacionalmente como patrimônio histórico cultural desde 2017.

Os artistas seguiram cantando um repertório especial além de aproveitar o melhor que o local pode proporcionar: o acolhimento do povo campinense e uma imersão cultural nos costumes e na culinária regional.

