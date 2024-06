Os aeroportos de João Pessoa e Campina Grande estão se transformando em verdadeiros arraiás para receber os turistas que desembarcam na Paraíba, ofertando o clima festivo do São João. Esta iniciativa é promovida pelo Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), com parceria da Aena Brasil.

Durante toda esta semana, o Aeroporto Castro Pinto, na capital, e o Aeroporto João Suassuana, em Campina Grande, vão oferecer uma recepção calorosa aos visitantes ao som dos trios de forró pé de serra, ofertando a atmosfera dos festejos juninos desde o primeiro contato dos turistas com as terras paraibanas.

A iniciativa não apenas celebra a rica cultura nordestina, mas também proporciona aos visitantes uma amostra das tradicionais festas juninas que tornam a Paraíba um destino especial nesta época do ano e é reconhecido como o Estado que tem o Melhor e Maior São João do Mundo.

Segundo Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, essa ação é crucial, especialmente agora que as festividades juninas estão em alta. “Nosso objetivo é acolher os turistas e oferecer uma prévia animada do que são os festejos juninos em nossos municípios, além de fortalecer o trabalho de divulgação do nosso destino”, destacou.

Ao receber os turistas com música típica e um ambiente festivo, a PBTur e a Setde reforçam o compromisso do estado em promover o turismo local de maneira acolhedora e vibrante. “Essa é uma forma de reafirmar nosso compromisso com esta festa tão significativa para nossa cultura e nosso turismo”, enfatiza Miguel Ângelo, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba.

No Aeroporto de João Pessoa, a atividade ocorre das 16h às 19h. Em Campina Grande, nos dias 18 e 19, das 15h às 18h; nos dias 20 e 21, das 9h às 12h; e no dia 22, das 14h às 17h.

