Vila Sítio São João registra grande público no fim de semana

A Vila Sítio São João registrou um grande público, neste Domingo(16), na noite que teve como atrações principais Flávio José e Cavalo de Pau.

Segundo a organização, a venda de ingressos teve que ser encerrada antes mesmo do previsto, em um dia que teve shows de Forró Lampejo, Lara Amélia, Flávio José e Cavalo de Pau.

Casa lotada, e forrozeiros satisfeitos com a opção de programações oferecidas ao público, colocando mais uma a programação da Vila Sítio São João em destaque, para além do Parque do Povo, no Maior São João do Mundo.

Tupac Dantas, diretor-administrativo da Vila Sítio São João não escondeu a sua satisfação com a casa cheia.

” A venda dos ingressos foi suspensa antes do previsto, especialmente porque hoje tivemos duas atrações importantes, que agradam tanto quem gosta do forró pé-de-serra(Flávio José) como quem prefere um forró eletrônico (Cavalo de Pau). Nós só temos que agradecer, e reafirmar o compromisso de melhorar esse espaço, continuando a proporcionar essa vivência imersiva na cultura nordestina”, destacou.

“Muitas pessoas no público, não só de Campina Grande, mas também de outros estados, como o Ceará, Pernambuco e Río Grande do Norte, fruto das parcerias com as agências de turismo.

Nosso destino a cada dia é mais procurado, em virtude da experiência que proporcionamos do mergulho nas raízes da cultura nordestina”, acrescentou.

Semana, final de semana e dia de São João

Os turistas e visitantes que desejam ir durante a semana na Vila Sítio São João com a família, para visitar, as porteirass são abertas quinta-feira e sexta-feira, das 17h às 22h. Sábado, domingo e segunda (24), dia de São João, a partir do meio dia.

Para o próximo final de semana, a programação de shows tá definida. No sábado (22), a animação fica por conta da Banda Cascavel, Ton Oliveira, Geraldinho Lins e Mô Lima. Para o Domingo(23), véspera de São João, seis atrações para dançar muito forró:Brasas do Forró, Aveloz, Mexe Ville, Capilé e Jonny Garotinho.

Na Segunda(24), dia de São João, também vai ter forró! Shows de Amazan, Duquinha, Os 3 do Nordeste, Biliu de Campina, Geovane Jr e Jefferson Arretado. Informações e ingressos no Instagram @vila_sitiosaojoao